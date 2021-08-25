Дмитрий РИЗНЫК: «Нужно доказать, что и в Ворскле есть игроки для сборной»

Молодой вратарь ожидал вызыва в сборную Украины

  • 25.08.2021 22:11
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Дмитрий РИЗНЫК: «Нужно доказать, что и в Ворскле есть игроки для сборной»
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Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал вызов в сборную Украины. Кипера дозаявили из-за травм Георгия Бущана и Анатолия Трубина.

- Это ответственность за весь наш клуб. Не каждый день футболисты из «Ворсклы» зовут в ряды главной сборной страны. Нужно уже там доказывать, что есть в клубах, подобных нашему, исполнители, которые могут приносить пользу национальной команде.

- Где и при каких обстоятельствах застала тебя известие о вызове от Петракова?

- Подсознательно я был готов к этому. Возможно, где-то из-за стечения обстоятельств, как вы знаете, из-за травм Бущана и Трубина, но футбол и состоит из определенных случайных моментов и неожиданных обстоятельств. Где-то в ленте новостей увидел, так и узнал.

- Наверное, сразу же промелькнули в подсознании эпизоды большого триумфа на молодежном чемпионате мира 2019 команды под руководством как раз Александра Петракова?

- Как сказал сам Александр Васильевич в одном из интервью, нужно уже забывать о том, что было. Спорт номер один требует подпитки свежими эмоциями. Теперь - новые горизонты. Я к этому полностью готов!

- День через день только и разговоров о твоем трансфер то в один клуб, то в другой. Устал уже комментировать это?

- Да, хочу просто быть здесь и сейчас. Приносить как можно больше пользы, выступая за клуб, который меня воспитал и довел до того уровня, на котором я сейчас есть. Время даст ответ на все вопросы.

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Источник — ФК Ворскла

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