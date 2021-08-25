Перерыв пошел на пользу. Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла поединок второго раунда в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.



В среду украинка со счета 4:4 в первом сете довела до победы матч с Фионой Ферро из Франции (№80 WTA), который начался еще во вторник.



Чикаго. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, 6:4

Матч растянулся на два дня, и в среду на Элину было смотреть намного приятнее. После унылого зрелища во вторник и остановки из-за недостатка освещения, сегодня хотя бы были приятные моменты.





Со стартового счета 4:4 Элина сразу же включилась и легко забрала первую партию. Во второй первой сделала брейк, но к этому времени пристрелялась уже и француженка. Несколько геймов на подаче украинки были упорными, а вот на приеме Элина долго не могла навязать борьбу. К счастью, в девятом гейме случился скрытый матчбол, который с первой попытки был реализован. Подача на матч была уверенной, Элина идет дальше.



Кому интересно, по сетке Свитолина не сможет встретиться с Мартой Костюк до самого финала. В борьбе еще остались набравшие неплохой ход Вондроушова и Голубич, поэтому пока что такой расклад выглядит не очень реальным. Но все может быть, поболеем.



В следующем раунде Свитолина сыграет против еще одной француженки Кристины Младенович (№57 WTA).

Ранее в 1/4 финала пробилась и Марта Костюк.