Перерыв пошел на пользу. Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Элина в двух непростых сетах одолела Фиону Ферро

  • 25.08.2021 21:25
  • 4620 просмотров
  • 6 комментариев
Перерыв пошел на пользу. Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла поединок второго раунда в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
 
В среду украинка со счета 4:4 в первом сете довела до победы матч с Фионой Ферро из Франции (№80 WTA), который начался еще во вторник.
 
Чикаго. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, 6:4

Матч растянулся на два дня, и в среду на Элину было смотреть намного приятнее. После унылого зрелища во вторник и остановки из-за недостатка освещения, сегодня хотя бы были приятные моменты. 


 
Со стартового счета 4:4 Элина сразу же включилась и легко забрала первую партию. Во второй первой сделала брейк, но к этому времени пристрелялась уже и француженка. Несколько геймов на подаче украинки были упорными, а вот на приеме Элина долго не могла навязать борьбу. К счастью, в девятом гейме случился скрытый матчбол, который с первой попытки был реализован. Подача на матч была уверенной, Элина идет дальше.
 
Кому интересно, по сетке Свитолина не сможет встретиться с Мартой Костюк до самого финала. В борьбе еще остались набравшие неплохой ход Вондроушова и Голубич, поэтому пока что такой расклад выглядит не очень реальным. Но все может быть, поболеем.
 
В следующем раунде Свитолина сыграет против еще одной француженки Кристины Младенович (№57 WTA).

Ранее в 1/4 финала пробилась и Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alex55
    online
    alex55, 25.08.2021 21:57
    -3
    Перерыв пошел на пользу, в двух непростых сетах одолела Фиону Ферро (№80 WTA).
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 25.08.2021 21:49
    +1
    ЗАПИС МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=4syNkQHW_kQ
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 25.08.2021 21:39
    +2
    З врахуванням того що це інтернешнл напередодні старту шлему, якісь висновки краще приберегти до завершення американської серії. Лише сподіваюся в Елі все по її плану підготовки до US Open відбувається...
    Ссылка
    kolobok
    online
    kolobok, 25.08.2021 21:39
    -6
    Сметана чудотворная)
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 25.08.2021 21:34
    +2
    Уверенная победа, так бы всегда, очень хочется украинский финал, но то него пока что далеко!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 25.08.2021 21:28
    +11
    молодець,що закінчіла в 2 сетах
    Ссылка
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