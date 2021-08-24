Костюк уверенно пробилась в 1/4 финала на турнире в Чикаго

Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) продолжит выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго.



Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче второго круга одолела Кайю Канепи из Эстонии (№69 WTA).



Чикаго. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:2, 6:3



Для Костюк это четвертый выход в четвертьфиналы турниров WTA. Ранее на этой стадии она одержала две победы.



В следующем раунде Костюк сразится против Варвары Грачевой из России (№88 WTA).

Отметим, что до турнира в Чикаго Марта из-за травмы не играла семь недель.