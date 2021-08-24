Костюк уверенно пробилась в 1/4 финала на турнире в Чикаго

Марта выиграла второй матч после возвращения

  • 24.08.2021 20:43
  • 3669 просмотров
  • 7 комментариев
Костюк уверенно пробилась в 1/4 финала на турнире в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) продолжит выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго.
 
Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче второго круга одолела Кайю Канепи из Эстонии (№69 WTA). 
 
Чикаго. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:2, 6:3
 
Для Костюк это четвертый выход в четвертьфиналы турниров WTA. Ранее на этой стадии она одержала две победы.
 
В следующем раунде Костюк сразится против Варвары Грачевой из России (№88 WTA). 

Отметим, что до турнира в Чикаго Марта из-за травмы не играла семь недель.  

 

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 24.08.2021 21:52
    0
    запис матчу:
    https://www.youtube.com/watch?v=6C1ogZ68Xc0
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 24.08.2021 21:35
    +1
    Не найкращий за рівнем тенісу матч для Марти. Але треба робити скидку на другий матч після травми, спеку та вітер. Принаймні до непростих умов Марта адаптувалася значно краще за досвідчену суперницю. І це вже непогано. Побачимо, що буде далі. На Грачову потрібно тиснути, як у попередніх з нею переможних матчах. Якщо те Марті вдасться, мордорка стане її клієнткою.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 24.08.2021 21:18
    +5
    молодець
    Ссылка
    kollekciy
    online
    kollekciy, 24.08.2021 21:08
    +6
    Марту з Перемогою до Дня Незалежності. Сьогодні грала краще. Посилила удар та агресивність. Особливо перший сет був дуже хороший. Ну другий сет в Марти завжди трохи слабіший. Є надія що Марта набере хорошу форму до US open.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 24.08.2021 21:01
    +6
    Дуже сподобалось сьогодні, як Марта відігравала БП. Звісно, емоції били через край, але вони якось не заважали. Дякую, Мартуся! Свято вдалось ))
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 24.08.2021 20:58
    +6
    Що й не підлягало сумніву. В Марти величезний потенціал, є куди рости.
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 24.08.2021 20:55
    +10
    Очікувана перемога Марти над віковою естонкою. Далі Грачова - все реально, враховуючи те що Марта останні 2 очних матчі просто декласувала цю суперницю, віддавши їй лише 3-4 гейми за весь матч, тобто 6-2 6-2, і 6-2 6-1. Головне щоб здоров'я не підводило Мартусю.
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