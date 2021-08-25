Снигур проиграла на старте квалификации US Open

Дарья уступила Мариам Болквадзе из Грузии

  • 25.08.2021 21:00
  • 221 просмотр
  • 1 комментарий
Снигур проиграла на старте квалификации US Open
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№207 WTA) неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США.
 
В матче первого раунда отбора украинка проиграла Мариам Болквадзе из Грузии (№167 WTA). 
 
US Open. Первый раунд квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 5:7, 6:4, 4:6
 
Далее по сетке у Болквадзе 18-летняя сеяная британка Эмма Радукану (№150 WTA).

Ранее в полуфинал квалификации вышли Леся Цуренко и Илья Марченко. Сергей Стаховский и Катарина Завацкая свои матчи проиграли.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    introvert
    online
    introvert, 25.08.2021 21:01
    +4
    Щойно дав собі обіцянку не дивитися теніс Снігур у найближчі роки. Враження, ніби прийняв участь в БДСМ-сесії... без власної на те згоди.
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