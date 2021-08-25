Снигур проиграла на старте квалификации US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№207 WTA) неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США.
В матче первого раунда отбора украинка проиграла Мариам Болквадзе из Грузии (№167 WTA).
US Open. Первый раунд квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 5:7, 6:4, 4:6
Далее по сетке у Болквадзе 18-летняя сеяная британка Эмма Радукану (№150 WTA).
Ранее в полуфинал квалификации вышли Леся Цуренко и Илья Марченко. Сергей Стаховский и Катарина Завацкая свои матчи проиграли.
Источник — Sport.ua
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