Снигур проиграла на старте квалификации US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№207 WTA) неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США.



В матче первого раунда отбора украинка проиграла Мариам Болквадзе из Грузии (№167 WTA).



US Open. Первый раунд квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 5:7, 6:4, 4:6



Далее по сетке у Болквадзе 18-летняя сеяная британка Эмма Радукану (№150 WTA).

Ранее в полуфинал квалификации вышли Леся Цуренко и Илья Марченко. Сергей Стаховский и Катарина Завацкая свои матчи проиграли.