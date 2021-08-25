В пятницу, 27 августа, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины, в котором одесский «Черноморец» сыграет против «Александрии».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Черноморец» - «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Александрия».
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Источник — Sport.ua
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