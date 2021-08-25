Больше не нужен. Арсенал отчислит Виллиана

Руководство «Арсенала» решило попрощаться с бразильским вингером Виллианом.

Как сообщает инсайдер Кристиан Стурт, стороны расстанутся по обоюдному согласию. Текущий контракт футболиста действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может покинуть Микель Артета.

Напомним, что этим летом Виллиан мог перейти в «Интер Майами», но игрок не договорился по зарплате.