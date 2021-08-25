ЧИЖЕВСКИЙ: «Никаких автобусов в матче с Монако Шахтер ставить не будет»

Эксперт ожидает интересный матч квалификации Лиги чемпионов

  • 25.08.2021 09:31
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ЧИЖЕВСКИЙ: «Никаких автобусов в матче с Монако Шахтер ставить не будет»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок «Шахтера» Александр Чижевский поделился ожиданиями от ответного матча донецкого клуба с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Нельзя безапелляционно утверждать, что во Франции «Шахтер» победил на классе. Да, было высокое индивидуальное мастерство игроков линии атаки горняков, но с другой стороны хватало уязвимых мест в обороне. И если бы не поймавший кураж Анатолий Трубин, то еще неизвестно, как бы все закончилось… К сожалению, приходится констатировать, что надлежащей сбалансированности в действиях «Шахтера» пока еще нет.

Отсутствие Трубина - это потеря для «Шахтера», хотя и Трубин не безгрешен. К сожалению, дублер Трубина Андрей Пятов, даже как-то неудобно говорить такое об именитом голкипере, продолжительное время находился без надлежащей игровой практики и последний календарный матч чемпионата УПЛ с «Черноморцем» показал, что ему еще не хватает уверенности. Остается надеяться, что огромный опыт поможет Пятову собраться и продемонстрировать свои лучшие качества.

То, что никаких «автобусов» «горняки» ставить не будут — это однозначно. «Шахтер» не изменит своему стилю и будет искать счастье у чужих ворот. Хотя здесь стоит обратить внимание на то, что «Mонако» на старте сезона решил сделать ставку на выступлении в еврокубках. Поэтому после домашнего поражения они приедет в Харьков брать реванш. Иначе рулевому Монако Нико Ковачу может дорого обойтись вылет из Лиги чемпионов и два кряду поражения в чемпионате Франции.

Вот почему нас ждет очень интересный поединок. Я очень хочу, чтобы «Шахтер» прервал серию неудачных выступлений украинских клубов в еврокубках и вышел в следующий раунд. Тем более, что поддержка 12 игрока в Харькове «горнякам» гарантирована», - сказал Чижевский.

Напомним, что поединок в Харькове между «Шахтером» и «Монако» начнется 25 августа в 22:00. Первая встреча завершилась победой вице-чемпиона Украины со счетом 1:0.

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Источник — zbirna.com

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