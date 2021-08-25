Защитник Монако: «Терять нечего, готовы к битве с Шахтером»

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе прокомментировал предстоящую встречу с «Шахтером» в рамках квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, в первой игре украинский клуб одержал победу со счетом 1:0.
«Это самая важная игра года. Мы много работали для того, чтобы наша мечта осуществилась. Теперь мы на расстоянии одного гола от цели, и едем в Украину с агрессией и амбициями, чтобы показать настоящее «Монако». Терять уже нечего, поэтому мы готовы к этой битве. Начало сезона принес неудачные результаты. Мы должны быстро исправить ситуацию», — сказал Сидибе.
Матч «Шахтер» — «Монако» состоится в Харькове 25 августа, начало в 22:00.
Шахтер – Монако. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Источник — Футбол 1/2/3
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