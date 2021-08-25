25 августа состоится ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором встретятся «Шахтер» и «Монако» (первая игра – 1:0). Начало встречи – в 22:00.
Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.