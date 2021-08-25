Левандовски может заменить Мбаппе в ПСЖ, агент уже прибыл в Париж

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вскоре может перебраться в ПСЖ.

Как сообщает французская пресса, агент поляка Пини Захави прибыл в Париж и провел переговоры с руководителями ПСЖ. Руководство парижан рассматривает Левандовски в качестве замены Килиану Мбаппе, который, скорее всего, перейдет в «Реал».

Информацию о том, что агент поляка был в Париже, в своём твиттере подтвердил шейх Мохаммед бин Хамад Аль-Тани, брат эмира Катара Тамима бин Хамада Аль-Тани, который является владельцем ПСЖ.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил 160 млн евро за Мбаппе.