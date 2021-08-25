Левандовски может заменить Мбаппе в ПСЖ, агент уже прибыл в Париж

Поляк не против сменить обстановку

  • 25.08.2021 07:00
  • 997 просмотров
  • 2 комментария
Левандовски может заменить Мбаппе в ПСЖ, агент уже прибыл в Париж
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вскоре может перебраться в ПСЖ.

Как сообщает французская пресса, агент поляка Пини Захави прибыл в Париж и провел переговоры с руководителями ПСЖ. Руководство парижан рассматривает Левандовски в качестве замены Килиану Мбаппе, который, скорее всего, перейдет в «Реал».

Информацию о том, что агент поляка был в Париже, в своём твиттере подтвердил шейх Мохаммед бин Хамад Аль-Тани, брат эмира Катара Тамима бин Хамада Аль-Тани, который является владельцем ПСЖ.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил 160 млн евро за Мбаппе.

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Источник — RMC

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Henriklarsson11
    online
    Henriklarsson11, 25.08.2021 07:49
    0
    Artyom_I, 25.08.2021 07:37
    Один Левандовски не потянет. Надо ещё Холланда брать вместе с Левандовски.
    Ну да, с кем играть? Какие то Месси с Неймаром не в счет
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 25.08.2021 07:37
    0
    Один Левандовски не потянет. Надо ещё Холланда брать вместе с Левандовски.
    Ссылка
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