ЧИЖЕВСКИЙ: «В Первой лиге за путевку в УПЛ будет бороться 5-6 команд»

В центральном поединке пятого тура в Первой лиге «Агробизнес» и «Кривбасс» разошлись вничью (0:0).

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский поделился впечатлениями о сыгранном матче и рассказал, сколько клубов будут бороться за путевки в элиту.

«В первом тайме предпочтительнее выглядел «Агробизнес», после перерыва криворожцам удалось выровнять игру, однако до забитых мячей дело не дошло. Поэтому это именно тот случай, когда наша ничья больше всего порадовала конкурентов.

На мой взгляд, в этом сезоне, как и в двух предыдущих за повышение в классе будут бороться 5-6 команд. Mногие эксперты главными претендентами называют «Mеталлист» и «Кривбасс», но, как показал наш поединок с криворожцами, с ними можно конкурировать.

В целом, уровень подготовки перволиговых команд заметно выровнялся. Почти не осталось проходных матчей, а это значит, что борьба за место под «солнцем» будет очень напряженной.

Что касается выступления в этом сезоне «Агробизнеса», то мы ждали большего. Однако, как и минувшей весной у моих подопечных возникли проблемы с завершением атак. Нет голов - нет побед. Все же, есть предчувствие, что скоро нашего нападающего-гренадера - Сергея Петрова, как говорят, «прорвет», - сказал Чижевский.