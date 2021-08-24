Эриксен поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь

Датчанин перенес клиническую смерть

  • 24.08.2021 18:00
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Эриксен поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь
© ФК Интер. Кристиан Эриксен

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к врачам, которые спасли ему жизнь.

«Я хотел бы поблагодарить Мортена Скьолдагера, Мортена Боэсена и всю медицинскую бригаду, которая помогала мне на стадионе «Паркен» 12 июня. Вы проделали фантастическую работу и спасли мне жизнь. Также хотел бы сказать спасибо своему другу и капитану Симону Кьеру и товарищам по сборной Дании за поддержку, которую они оказали мне 12 июня и оказывают по сей день. Огромное спасибо болельщикам, который присылали сообщения мне и моей семье. Это многое значит для нас. Это дало нам силы. Спасибо за поддержку», — сказал Эриксен.

Напомним, 12 июня Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией.

В августе футболист сообщил о намерениях продолжить карьеру.

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Источник — УЕФА

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