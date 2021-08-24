Врачи борются за жизнь водителя Лучи

Известны новые подробности о пострадавших в ДТП

  • 24.08.2021 17:12
  • 3826 просмотров
  • 3 комментария
Врачи борются за жизнь водителя Лучи
© УАФ. Лучано Лучи

23 августа в Киеве произошло серьезное ДТП с участием руководителя комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

В аварии пострадало сразу несколько участников ДТП, среди которых был и итальянский куратор украинского арбитража. Лучано Лучи был доставлен в больницу, прооперирован и его здоровью уже ничего не угрожает.

Предположительно, Лучано Лучи находился в одном автомобиле с народным депутатом Александром Трухиным. Однако источник отмечает, что больше всего пострадал водитель автомобиля, в котором находились депутат и Лучано Лучи. На фоне случившейся аварии у водителя возникло прединфарктное состояние, поэтому сейчас врачи борются за его жизнь.

Что касается Лучано Лучи, то он находится в удовлетворительном состоянии и после операции его уже проведали президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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Комментарии
Сначала:
    Fangold
    online
    Fangold, 24.08.2021 18:15
    0
    Вимагаю негайного введення ВАР на всі матчі УПЛ!
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    cooperchack
    cooperchack, 24.08.2021 18:01
    +2
    У этого лучи хавало напоминает как из фильма «Закон Ночи « этот Мазо Пескаторе.Итальянская жлобятня
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    Sviatoslav Delürmann
    online
    Sviatoslav Delürmann, 24.08.2021 17:25 (изменен)
    +2
    Карма настигла тебя, Итальянский дедушка!
    А водителя жалко конечно.
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