Врачи борются за жизнь водителя Лучи

23 августа в Киеве произошло серьезное ДТП с участием руководителя комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

В аварии пострадало сразу несколько участников ДТП, среди которых был и итальянский куратор украинского арбитража. Лучано Лучи был доставлен в больницу, прооперирован и его здоровью уже ничего не угрожает.

Предположительно, Лучано Лучи находился в одном автомобиле с народным депутатом Александром Трухиным. Однако источник отмечает, что больше всего пострадал водитель автомобиля, в котором находились депутат и Лучано Лучи. На фоне случившейся аварии у водителя возникло прединфарктное состояние, поэтому сейчас врачи борются за его жизнь.

Что касается Лучано Лучи, то он находится в удовлетворительном состоянии и после операции его уже проведали президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.