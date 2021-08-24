Нико КОВАЧ: «С Шахтером сначала придется драться, потом играть в футбол»

Наставник «Монако» настроен дать бой

  • 24.08.2021 16:10
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Нико КОВАЧ: «С Шахтером сначала придется драться, потом играть в футбол»
© ФК Монако

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился ожиданиями от игры с донецким «Шахтером» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, в первой игре украинский клуб одержал победу со счетом 1:0.

– Нам нужно лучше начать игру. В первом матче через 20 минут после начала мы доминировали, хотя и не забили. Завтра надо будет быть готовым с первых минут. Как я сказал перед первым матчем, начнется вторая половина, и мы будем бороться 90 минут или больше. Нам нужно сосредоточиться. В этом сезоне мы показали два разных лица и в Лиге 1 и в Лиге чемпионов, но я уверен, что завтра мы снова покажем истинное лицо «Монако», которое было в прошлом сезоне.

– Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин получил травму и не будет участвовать в ответном матче. Это преимущество?
– Очевидно, что он очень хороший вратарь, он молод, его выбрали на последний Евро, но у них есть еще и опытный вратарь Пятов, с которым я много играл. Так что у них по-прежнему будет хороший вратарь для ответного матча, и это не обязательно будет преимуществом.

– Что вы чувствуете после матча с «Лансом»?
– Я все еще уверен. Когда мы играли дома в Лиге 1, мы не показывали свое истинное лицо, в отличие от европейских игр со «Спартой» в Праге и 70 минут с «Шахтером». Завтра будет бой. Опытные игроки знают такие матчи. Приходится бороться с первых минут. Вам придется сначала драться, а потом играть в футбол. Я и игроки знаем, что мы не откажемся от своей мечты, - сказал Ковач.

Матч «Шахтер» — «Монако» состоится в Харькове 25 августа, начало в 22:00.

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Источник — ФК Монако

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