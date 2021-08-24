Шахтер сделал Ворскле третье предложение по Ризныку

Донецкий «Шахтер» не оставляет попыток подписать вратаря полтавской «Ворсклы» Дмитрия Ризныка и сейчас ведет активные переговоры по трансферу.
«Горняки» заинтересовались футболистом еще зимой и тогда сделали предложение — полтавский клуб не устроила сумма в размере трех миллионов евро.
Этим летом «Шахтер» вновь вступил в переговоры с «Ворсклой» относительно Ризныка, но прийти к соглашению пока что не удается — «горняки» отправили уже второе предложение за это трансферное окно.
Интерес «Шахтера» стал более предметным из-за повреждения Анатолия Трубина, но задачи экстренно подписать голкипера нет.
Напомним, что ранее Александр Петраков довызвал Дмитрия Ризныка в сборную Украины.
Источник — Football.ua
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