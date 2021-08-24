Шахтер сделал Ворскле третье предложение по Ризныку

«Горняки» хотят подписать молодого голкипера

  • 24.08.2021 11:44
  • 953 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтер сделал Ворскле третье предложение по Ризныку
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Донецкий «Шахтер» не оставляет попыток подписать вратаря полтавской «Ворсклы» Дмитрия Ризныка и сейчас ведет активные переговоры по трансферу.

«Горняки» заинтересовались футболистом еще зимой и тогда сделали предложение — полтавский клуб не устроила сумма в размере трех миллионов евро.

Этим летом «Шахтер» вновь вступил в переговоры с «Ворсклой» относительно Ризныка, но прийти к соглашению пока что не удается — «горняки» отправили уже второе предложение за это трансферное окно.

Интерес «Шахтера» стал более предметным из-за повреждения Анатолия Трубина, но задачи экстренно подписать голкипера нет.

Напомним, что ранее Александр Петраков довызвал Дмитрия Ризныка в сборную Украины.

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Источник — Football.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 24.08.2021 12:01
    +1
    Тож верно шо не отдают за дёшево, перейдёт в шахту подорожает, сыграет неплохо в еврокубках ещё станет дороже. Турбин из никого уже проявил себя и в 8 оценивается за которые шахта в жизни не отдаст его
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