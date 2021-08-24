Шахтер сделал Ворскле третье предложение по Ризныку

Донецкий «Шахтер» не оставляет попыток подписать вратаря полтавской «Ворсклы» Дмитрия Ризныка и сейчас ведет активные переговоры по трансферу.

«Горняки» заинтересовались футболистом еще зимой и тогда сделали предложение — полтавский клуб не устроила сумма в размере трех миллионов евро.

Этим летом «Шахтер» вновь вступил в переговоры с «Ворсклой» относительно Ризныка, но прийти к соглашению пока что не удается — «горняки» отправили уже второе предложение за это трансферное окно.

Интерес «Шахтера» стал более предметным из-за повреждения Анатолия Трубина, но задачи экстренно подписать голкипера нет.

Напомним, что ранее Александр Петраков довызвал Дмитрия Ризныка в сборную Украины.