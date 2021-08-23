Известна дата дебюта Месси за ПСЖ

Лионель Месси дебютирует за ПСЖ в воскресенье, 29 августа в матче четвертого тура Лиги 1 против «Реймса». Об этом сообщают французские СМИ.
Напомним, Месси стал игроком ПСЖ еще 11 августа, однако до сих пор так и не провел ни одного матча за парижский клуб. Он получил дополнительный отпуск из-за участия в Копа Америка.
После трех туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 9 очками в активе.
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Источник — L'Equipe
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