Известна дата дебюта Месси за ПСЖ

Лионель Месси дебютирует за ПСЖ в воскресенье, 29 августа в матче четвертого тура Лиги 1 против «Реймса». Об этом сообщают французские СМИ.

Напомним, Месси стал игроком ПСЖ еще 11 августа, однако до сих пор так и не провел ни одного матча за парижский клуб. Он получил дополнительный отпуск из-за участия в Копа Америка.

После трех туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 9 очками в активе.