Ливерпуль не отпустил Салаха в сборную Египта

«Ливерпуль» не отпустил своего форварда Мохамеда Салаха в сборную Египта на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022. Это связано с тем, что после возвращения из Египта Салаху пришлось бы уйти на вынужденный карантин.

«Египетская футбольная ассоциация получила письмо от «Ливерпуля», в котором клуб приносит извинения за то, что Салах не сможет помочь национальной команде в матчах против Анголы и Габона.

В письме английского клуба говорилось о мерах предосторожности, применяемых в Англии для противодействия распространению коронавируса, из-за которых игроки из ряда стран будут вынуждены отправится на обязательный карантин после возвращения в Англию.

В этом письме «Ливерпуль» также выразил надежду, что EFA поймет меры клуба, поскольку игрок ранее был отправлен на карантин и пострадал от этого физически. Примечательно, что «Ливерпуль» занял ту же позицию в отношении других своих легионеров», - гласит заявление Ассоциации футбола Египта.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» не спешит продлевать контракт с Салахом.