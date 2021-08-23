Ливерпуль не отпустил Салаха в сборную Египта

Форварду пришлось бы пойти на карантин после возвращения

  • 23.08.2021 19:28
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  • 1 комментарий
Ливерпуль не отпустил Салаха в сборную Египта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

«Ливерпуль» не отпустил своего форварда Мохамеда Салаха в сборную Египта на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022. Это связано с тем, что после возвращения из Египта Салаху пришлось бы уйти на вынужденный карантин.

«Египетская футбольная ассоциация получила письмо от «Ливерпуля», в котором клуб приносит извинения за то, что Салах не сможет помочь национальной команде в матчах против Анголы и Габона.

В письме английского клуба говорилось о мерах предосторожности, применяемых в Англии для противодействия распространению коронавируса, из-за которых игроки из ряда стран будут вынуждены отправится на обязательный карантин после возвращения в Англию.

В этом письме «Ливерпуль» также выразил надежду, что EFA поймет меры клуба, поскольку игрок ранее был отправлен на карантин и пострадал от этого физически. Примечательно, что «Ливерпуль» занял ту же позицию в отношении других своих легионеров», - гласит заявление Ассоциации футбола Египта.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» не спешит продлевать контракт с Салахом.

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Комментарии
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    tima fialko
    online
    tima fialko, 23.08.2021 20:39
    0
    Зрозуміло тільки, що англійці поступили по-свинськи.Подивився б я на гордих бритів коли б не пустили грати за їх збірну на чемпіонат світу Боббі Чарльтона,Бекхема чи Кейна
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