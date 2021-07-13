Ливерпуль не спешит продлевать контракт с Салахом

Стороны далеки от какого-либо соглашения

  • 13.07.2021 07:38
  • 875 просмотров
  • 0 комментариев
Ливерпуль не спешит продлевать контракт с Салахом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Ливерпуля» не спешит продлевать сотрудничество с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом. 

«Ливерпуль» и Салах сели за стол переговоров, но пока далеки от какого-либо соглашения. 

Салах выступает в «Ливерпуле» с 2017 года, действующее соглашение истекает 30 июня 2023 года. 

В прошлом сезоне египтянин забил 31 мяч и сделал 6 ассистов в 51 поединке во всех турнирах.

Напомним, ранее «Ливерпуль» представил новую выездную форму.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности