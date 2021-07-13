Ливерпуль не спешит продлевать контракт с Салахом

Руководство «Ливерпуля» не спешит продлевать сотрудничество с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом.
«Ливерпуль» и Салах сели за стол переговоров, но пока далеки от какого-либо соглашения.
Салах выступает в «Ливерпуле» с 2017 года, действующее соглашение истекает 30 июня 2023 года.
В прошлом сезоне египтянин забил 31 мяч и сделал 6 ассистов в 51 поединке во всех турнирах.
Напомним, ранее «Ливерпуль» представил новую выездную форму.
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Источник — Twitter
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