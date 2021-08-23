Рейтинг ATP. Надаль выпал из топ-4, Марченко и Стаховский улучшили позиции

На прошлой неделе мужчины провели Мастерс в Цинциннати, победу на котором одержал Александр Зверев. Благодаря этому успеху теннисист из Германии поднялся в топ-4, вытеснив оттуда Рафаэля Надаля, который до конца сезона больше не сыграет.
Больше изменений в первой десятке не произошло.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Илья Марченко и Сергей Стаховский поднялись на две позиции, также немного добавили Алексей Крутых и Георгий Кравченко. Владислав Орлов и Виталий Сачко потеряли несколько строчек.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Зверев поднялся на две позиции и теперь четвертый. Вниз опустился Маттео Берреттини.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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