Рейтинг ATP. Надаль выпал из топ-4, Марченко и Стаховский улучшили позиции

На прошлой неделе мужчины провели Мастерс в Цинциннати, победу на котором одержал Александр Зверев. Благодаря этому успеху теннисист из Германии поднялся в топ-4, вытеснив оттуда Рафаэля Надаля, который до конца сезона больше не сыграет.



Больше изменений в первой десятке не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко и Сергей Стаховский поднялись на две позиции, также немного добавили Алексей Крутых и Георгий Кравченко. Владислав Орлов и Виталий Сачко потеряли несколько строчек.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке Зверев поднялся на две позиции и теперь четвертый. Вниз опустился Маттео Берреттини.

Чемпионская гонка ATP