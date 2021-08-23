ФОТО. Как Металлист Оболонь разгромил

Харьковский «Металлист» разгромил «Оболонь» в матче пятого тура Первой лиги. Игра закончилась со счетом 3:0. Благодаря этой победе харьковчане вышли в единоличные лидеры чемпионата.
Смотрите, как это было в фотогалерее Кирилла Дымова.
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Источник — Sport.ua
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