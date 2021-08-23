В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Леванте» со счетом 3:3.
События матча
|87'
|Айтор Фернандес (Леванте) получает красную карточку.
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Робер Пиер (Леванте).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Кампанья (Леванте).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Рохер Марти (Леванте).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Реал Мадрид).
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Источник — MEGOGO
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