2-й тур
Леванте
0 : 0
Реал Мадрид
22.08.2021 23:00   ТВ-трансляция: 

Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Обойдется без сенсации

  • 20.08.2021 13:11
  • 128 просмотров
  • 0 комментариев
Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© twitter.com/realmadrid

В воскресенье, 22-го августа, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии состоится матч второго тура чемпионата Испании между местным «Леванте» и мадридским «Реалом». Начало поединка запланировано на 23:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи будет Гуильермо Куадра Фернандес.

«Леванте»

 

«Лягушки» - крепкий середняк Примеры. По итогам прошлого сезона чемпионата Англии команда из Валенсии набрала 41 очко и стала четырнадцатой. «Леванте» не боролся за выживание, что уже является плюсом для команды. Старт нового сезона для подопечных Пако Лопеса выдался ничейным. Команда на выезде поделила очки с «Кадисом». Этот результат нельзя считать успешным, поскольку «Леванте» был фаворитом противостояния. Думается, что в этом сезоне «лягушки» также будут бороться за места во второй части таблицы.

Перед игрой с «Реалом» у «Леванте» есть кадровые проблемы. Не помогут команде Лопеса травмированные Алекс Блеза, Дани Лопез, Серхио Постиго и Роберто Сольдадо. Остальные игроки полны решимости дать бой «королевскому» клубу.

«Реал»

 

Несмотря на все свои потери, «Реал» остается одним из главных претендентов на победу в чемпионате. Мадридцы уже в первом туре доказали, что способны на многое, разгромив на выезде «Алавес». В составе «сливочных» дважды забил Карим Бензема, еще по разу отличились Начо и Жуниор Винисиус. Вторая позиция по итогам минувшего сезона, конечно, не устроила «Реал» и он будет делать все, чтобы забрать трофей в новом сезоне.

Летом многие обсуждали «Реал» из-за его потерь. Команду из столицы Испании покинули сразу два основных центральных защитника – Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Также у «сливочных» сменился тренер – вместо Зинедина Зидана у руля команды стал Карло Анчелотти. Что касается конкретно матча против «Леванте», то в этой игре мадридцам также не помогут травмированные Мариано Диас, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Марсело, Ферлан Менди и Дани Себальос. Потери серьезные, но «Реал» все равно явный фаворит противостояния.

История встреч

 

34 матча, 25 побед «Реала», 6 викторий «Леванте» и 5 ничьих – такие показатели команд в очных противостояниях. Разница мячей 86:28 в пользу «Реала».

В прошлом году соперники обменялись гостевыми победами.

Ориентировочные составы

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Пиер, Дуарте, Сон, Де Фрутос, Кампанья, Мелеро, Моралес, Рохер, Гомес.

«Реал»: Куртуа, Альба, Начо, Милитао, Лукас, Вальверде, Каземиро, Модрич, Бэйл, Азар, Бензема.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.66 по линии Parimatch.

22 августа, воскресенье

«Леванте» – «Реал Мадрид»
Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия». 23:00
ТВ-трансляция - Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности