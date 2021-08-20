В воскресенье, 22-го августа, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии состоится матч второго тура чемпионата Испании между местным «Леванте» и мадридским «Реалом». Начало поединка запланировано на 23:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи будет Гуильермо Куадра Фернандес.

«Леванте»

«Лягушки» - крепкий середняк Примеры. По итогам прошлого сезона чемпионата Англии команда из Валенсии набрала 41 очко и стала четырнадцатой. «Леванте» не боролся за выживание, что уже является плюсом для команды. Старт нового сезона для подопечных Пако Лопеса выдался ничейным. Команда на выезде поделила очки с «Кадисом». Этот результат нельзя считать успешным, поскольку «Леванте» был фаворитом противостояния. Думается, что в этом сезоне «лягушки» также будут бороться за места во второй части таблицы.

Перед игрой с «Реалом» у «Леванте» есть кадровые проблемы. Не помогут команде Лопеса травмированные Алекс Блеза, Дани Лопез, Серхио Постиго и Роберто Сольдадо. Остальные игроки полны решимости дать бой «королевскому» клубу.

«Реал»

Несмотря на все свои потери, «Реал» остается одним из главных претендентов на победу в чемпионате. Мадридцы уже в первом туре доказали, что способны на многое, разгромив на выезде «Алавес». В составе «сливочных» дважды забил Карим Бензема, еще по разу отличились Начо и Жуниор Винисиус. Вторая позиция по итогам минувшего сезона, конечно, не устроила «Реал» и он будет делать все, чтобы забрать трофей в новом сезоне.

Летом многие обсуждали «Реал» из-за его потерь. Команду из столицы Испании покинули сразу два основных центральных защитника – Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Также у «сливочных» сменился тренер – вместо Зинедина Зидана у руля команды стал Карло Анчелотти. Что касается конкретно матча против «Леванте», то в этой игре мадридцам также не помогут травмированные Мариано Диас, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Марсело, Ферлан Менди и Дани Себальос. Потери серьезные, но «Реал» все равно явный фаворит противостояния.

История встреч

34 матча, 25 побед «Реала», 6 викторий «Леванте» и 5 ничьих – такие показатели команд в очных противостояниях. Разница мячей 86:28 в пользу «Реала».

В прошлом году соперники обменялись гостевыми победами.

Ориентировочные составы

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Пиер, Дуарте, Сон, Де Фрутос, Кампанья, Мелеро, Моралес, Рохер, Гомес.

«Реал»: Куртуа, Альба, Начо, Милитао, Лукас, Вальверде, Каземиро, Модрич, Бэйл, Азар, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.66 по линии Parimatch.

22 августа, воскресенье