Реал потерял очки в голевой перестрелке с Леванте, Атлетико обыграл Эльче

В рамках 2–го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» сломил сопротивление «Эльче», а их земляки из «Реала» в голевой перестрелке с «Леванте» потеряли очки. Еще один матч воскресной программы Ла Лиги завершился минимальной победой «Сосьедада» над «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании, 2 тур

«Атлетико» – «Эльче» – 1:0

Гол: Корреа, 39.

«Леванте» – «Реал» – 3:3

Голы: Роджер (46), Кампанья (57), Робер (79) – Бэйл (5), Винисиус (73, 85)

«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано» – 1:0

Гол: Оярсабаль, 68 – с пенальти.

Турнирная таблица