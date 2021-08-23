Реал потерял очки в голевой перестрелке с Леванте, Атлетико обыграл Эльче

В рамках 2–го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» сломил сопротивление «Эльче», а их земляки из «Реала» в голевой перестрелке с «Леванте» потеряли очки. Еще один матч воскресной программы Ла Лиги завершился минимальной победой «Сосьедада» над «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании, 2 тур
«Атлетико» – «Эльче» – 1:0
Гол: Корреа, 39.
«Леванте» – «Реал» – 3:3
Голы: Роджер (46), Кампанья (57), Робер (79) – Бэйл (5), Винисиус (73, 85)
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано» – 1:0
Гол: Оярсабаль, 68 – с пенальти.
Источник — Sport.ua
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