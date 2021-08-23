В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
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Источник — Sport.ua
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