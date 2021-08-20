В воскресенье, 22-го августа, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне состоится матч второго тура чемпионата Англии между местным «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед». Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи будет Крейг Поусон.
«Саутгемптон»
«Сотон» стартовал в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги с поражения. «Святые» в волевом стиле уступили на выезде «Эвертону». При этом, команда Ральфа Хазенхюттля показала неплохой футбол. В прошлом сезоне «Саутгемптон» занял пятнадцатое место, набрав 43 очка. Команда не боролась за выживание, но и первая десятка была далеко. Думается, что в новом сезоне будет аналогичная ситуация – «Сотон» не сможет побороться за высокие места, но и не вылетит.
В игре против «Манчестер Юнайтед» «Сотон» будет аутсайдером. Конечно, шансы зацепиться за очки всегда есть, но если смотреть на предматчевые расклады, то их у «святых» крайне мало. Правда, с составом у Хазенхюттля все хорошо, не сможет принять участие в поединке лишь травмированный Вильям Смолбон. Все остальные в строю и готовы дать бой гранду.
«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы феерично начали сезон. «Красные дьяволы» в родных стенах разгромили «Лидс». Команда Оле-Гуннара Сульшера не оставила шансов сопернику. Отдельно выделяются три гола Бруно Фернандеша и четыре результативные передачи Поля Погба. «Манчестер Юнайтед» подошел к сезону в потрясающей форме. Теперь ему нужно это доказать еще и в матче с «Саутгемптоном», ведь потеря очков в таких играх скажется в концовке сезона.
«МЮ» не сможет рассчитывать в этом поединке на Маркуса Рэшфорда и Алекса Теллеса. Также под вопросом находится участие во встрече Эрика Байи, Рафаэля Варана, Фила Джонса, Дина Хендерсона и Эдинсона Кавани. Несмотря на это, вторая команда по итогам минувшего сезоне английской Премьер-лиги является явным фаворитом и должна брать «свои» очки.
История встреч
129 раз встречались команды на футбольном поле. Из них 67 матчей завершились победой «Манчестер Юнайтед», 28 раз выиграл «Саутгемптон», а еще 34 поединка завершились вничью.
В прошлом сезоне «дьяволы» дважды одолели «святых». Домашняя победа со счетом 9:0 до сих пор в памяти болельщиков обеих команд.
Ориентировочные составы
«Саутгемптон»: Макарти, Перро, Салису, Стивенс, Ливраменто, Дженепо, Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт, Адамс, Армстронг.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Погба, Фернандеш, Санчо, Гринвуд.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.64 по линии Parimatch.
22 августа, воскресенье
|«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»
|Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэри». 16:00
|ТВ-трансляция - Setanta Sports
|Прогноз Sport.ua — 0:2
Источник — Sport.ua
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