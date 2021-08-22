АПЛ. Вторая победа Тоттенхэма, Погба сделал уже 5 результативных передач

В матче 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» под руководством нового тренера Нуну Санту обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

Для лондонской команды это вторая победа в чемпионате. В стартовом туре «Тоттенхэм» с тем же счетом обыграл «Манчестер Сити».

В другой встрече МЮ сыграл 1:1 с «Саутгемптоном». Отметим хавбека Поля Погба, который сделал результативную передачу. У француза уже 5 ассистов за два тура.

Чемпионат Англии. 2-й тур

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Фред, 30 (в свои ворота) - Гринвуд, 55

Саутгемптон: Маккарти, Ливраменто, Стивенс, Салису, Перро (Уокер-Питерс, 80), Ромеу, Уорд-Праус, Джанепо (Диалло, 70), Уолкотт (Беднарек, 46), Адамс, Армстронг

МЮ: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Матич (Лингард, 86), Фред (Мактоминей, 76), Гринвуд, Фернандеш, Погба, Марсьяль (Санчо, 59)

Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1

Гол: Алли, 10 (с пен)

Вулверхэмптон: Се, Килман, Коади, Сайсс (Фабио Силва, 84), Маркал, Семеду, Невеш, Моутиньо (Дендонкер, 72), Тринкао (Ноури, 84), Траоре, Хименес

Тоттенхэм: Льорис, Танганга, Санчес, Дайер, Регилон, Скипп, Хьебьерг, Алли, Лукас Моура (Ло Чельсо, 67), Бергвен, Сон (Кейн, 72)