В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла «Кельн» со счетом 3:2.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Марк Ут (Кельн).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Модест (Кельн).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
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Источник — Sport.ua
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