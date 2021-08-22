2-й тур
Хоффенхайм
2 : 2
Унион Берлин
22.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бундеслига. Дубль Гнабри помог Баварии перестрелять Кельн

«Хоффенхайм» и «Унион Берлин» расписали ничью с четырьмя голами

  • 22.08.2021 20:48
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Бундеслига. Дубль Гнабри помог Баварии перестрелять Кельн
© ФК Бавария Мюнхен

22 серпня состоялись два матча второго тура Бундеслиги.
 
«Кельн» едва не сотворил сенсацию в Мюнхене, отыграв за две минуты два гола «Баварии», но Гнабри все же вырвал для своей команды победу.
 
Еще в одном матче «Хоффенхайм» и «Унион Берлин» расписали боевую ничью.
 
Чемпионат Германии. 2-й тур
 
«Бавария» – «Кельн» – 3:2
Голы: 1:0 – 50 Левандовски, 2:0 – 58 Гнабри, 2:1 – 60 Модест, 2:2 – 62 Ут, 3:2 – 71 Гнабри.
 
«Хоффенхайм» – «Унион Берлин» – 2:2
Голы: 0:1 – 10 Гиссельманн, 1:1 – 14 Акпогума, 2:1 – 30 Бруун Ларсен, 2:2 – 47 Авонийи.

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Источник — Sport.ua

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