Бундеслига. Дубль Гнабри помог Баварии перестрелять Кельн

22 серпня состоялись два матча второго тура Бундеслиги.



«Кельн» едва не сотворил сенсацию в Мюнхене, отыграв за две минуты два гола «Баварии», но Гнабри все же вырвал для своей команды победу.



Еще в одном матче «Хоффенхайм» и «Унион Берлин» расписали боевую ничью.



Чемпионат Германии. 2-й тур



«Бавария» – «Кельн» – 3:2

Голы: 1:0 – 50 Левандовски, 2:0 – 58 Гнабри, 2:1 – 60 Модест, 2:2 – 62 Ут, 3:2 – 71 Гнабри.



«Хоффенхайм» – «Унион Берлин» – 2:2

Голы: 0:1 – 10 Гиссельманн, 1:1 – 14 Акпогума, 2:1 – 30 Бруун Ларсен, 2:2 – 47 Авонийи.

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