Главный тренер Ужгорода подал в отставку

Михаил Иваница принял решение покинуть команду после неудачного старта

  • 22.08.2021 21:36
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Главный тренер Ужгорода подал в отставку
© ПФЛ. Михаил Иваница

В пятом туре Первой лиги «Ужгород» на своем поле уступил «ВПК-Агро» со счетом 1:3.
 
По информации источника, после этого матча в отставку подал главный тренер закарпатцев Михаил Иваница.  Сообщается, что к следующему матчу с «Краматорском» команду будет готовить Богдан Блавацкий, входивший в тренерский штаб Иваницы.
 
После пяти туров в чемпионате Украины Первой лиги «Ужгород» занимает 16-е место, имея в активе одно очко.
 
Матч «Краматорск» – «Ужгород» состоится 28 августа.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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