Главный тренер Ужгорода подал в отставку

В пятом туре Первой лиги «Ужгород» на своем поле уступил «ВПК-Агро» со счетом 1:3.
По информации источника, после этого матча в отставку подал главный тренер закарпатцев Михаил Иваница. Сообщается, что к следующему матчу с «Краматорском» команду будет готовить Богдан Блавацкий, входивший в тренерский штаб Иваницы.
После пяти туров в чемпионате Украины Первой лиги «Ужгород» занимает 16-е место, имея в активе одно очко.
Матч «Краматорск» – «Ужгород» состоится 28 августа.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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