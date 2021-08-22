Главный тренер Ужгорода подал в отставку

В пятом туре Первой лиги «Ужгород» на своем поле уступил «ВПК-Агро» со счетом 1:3.



По информации источника, после этого матча в отставку подал главный тренер закарпатцев Михаил Иваница. Сообщается, что к следующему матчу с «Краматорском» команду будет готовить Богдан Блавацкий, входивший в тренерский штаб Иваницы.



После пяти туров в чемпионате Украины Первой лиги «Ужгород» занимает 16-е место, имея в активе одно очко.



Матч «Краматорск» – «Ужгород» состоится 28 августа.