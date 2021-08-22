Рекордные премиальные. Игроков Вереса наградили за историческую победу

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что игроки команды получат рекордные премиальные за первую победу в УПЛ.

Команда в матче 5-го тура обыграла «Минай».

«Это очень важная для нас победа. Поэтому поздравляю команду. Готовимся к игре с «Десной». Наконец мы снова сделали совместное победное фото. Команда довольна и получила премиальные. В Первой лиге мы привыкли к победам и каждая ничья воспринималась как неудача. Сейчас ситуация другая. Каждая победа для нас - это праздник. Думаю, для игроков это тоже настоящий праздник. Они сегодня получили рекордные для нас премиальные. Таких премиальных до сих пор команда еще не получала».

«Футболисты знают, что нам нужно побеждать и таким образом мы стараемся мотивировать команду. Мы понимаем, что без мотивации не будет никакого результата», - сказал Надеин.