Рекордные премиальные. Игроков Вереса наградили за историческую победу

Иван Надеин доволен успехом команды

  • 22.08.2021 17:29
  • 4212 просмотров
  • 6 комментариев
Рекордные премиальные. Игроков Вереса наградили за историческую победу
© veres.rv.ua

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что игроки команды получат рекордные премиальные за первую победу в УПЛ.

Команда в матче 5-го тура обыграла «Минай».

«Это очень важная для нас победа. Поэтому поздравляю команду. Готовимся к игре с «Десной». Наконец мы снова сделали совместное победное фото. Команда довольна и получила премиальные. В Первой лиге мы привыкли к победам и каждая ничья воспринималась как неудача. Сейчас ситуация другая. Каждая победа для нас - это праздник. Думаю, для игроков это тоже настоящий праздник. Они сегодня получили рекордные для нас премиальные. Таких премиальных до сих пор команда еще не получала».

«Футболисты знают, что нам нужно побеждать и таким образом мы стараемся мотивировать команду. Мы понимаем, что без мотивации не будет никакого результата», - сказал Надеин.

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Источник — ФК Верес

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DIBUA
    DIBUA, 22.08.2021 18:29
    +3
    Віталій Ткачук, 22.08.2021 17:51
    А за честь клубу грати, ні? Лише за преміальні? Гравці повинні "гризти газон", байдуже хто проти них: ДК, Шахта чи Минай. Потім, якщо виконають завдання на сезон - преміальні. А то все як завжди: перемогли, пофоткалися, отримали гроші - пробухали, наступні два матчі ледве повзають.
    Цікаво чи багато людей ходять на роботу "за честь"... Навіть власники свого бізнесу працюють для прибутку, а не мистецтво заради мистецтва
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 22.08.2021 18:01
    +1
    Якщо в першій лізі були преміальні за перемогу 300-400 доларів основі, то Надєїн говорив перед чемпіонатом, що преміальні за перемогу в УРЛ виростуть в 5 разів. Так що по півтори-дві штуки отримали доларів. Якби ворсклу виграли, то вже бабла було б у вчорашніх першоліговим друголігових чуваків повні кармани)
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 22.08.2021 17:51
    -1
    А за честь клубу грати, ні? Лише за преміальні? Гравці повинні "гризти газон", байдуже хто проти них: ДК, Шахта чи Минай. Потім, якщо виконають завдання на сезон - преміальні. А то все як завжди: перемогли, пофоткалися, отримали гроші - пробухали, наступні два матчі ледве повзають.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 22.08.2021 17:46
    +1
    Azaka, 22.08.2021 17:32
    По 1000 грн?
    300 не..а сколько?...330...каждому!
    Ссылка
    nordi
    nordi, 22.08.2021 17:39
    +4
    Azaka, 22.08.2021 17:32
    По 1000 грн?
    по ящику різносолів ТМ "Верес"
    Ссылка
    Azaka
    online
    Azaka, 22.08.2021 17:32
    +4
    По 1000 грн?
    Ссылка
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