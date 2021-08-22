Молчание Суркиса. Сампдория не получила ответа от Динамо по Супряге

Ситуацией может воспользоваться «Дженоа»

  • 22.08.2021 16:33
  • 1614 просмотров
  • 6 комментариев
Молчание Суркиса. Сампдория не получила ответа от Динамо по Супряге
© Instagram. Владислав Супряга

Форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой в Италии активно интересуются два клуба из одного города – «Сампдория» и «Дженоа».

По информации Sky Sport, руководство «Динамо» не дало никакого ответа на последнее предложение «Сампдории» по аренде Супряги за 750 тысяч евро и опции выкупа за 7,2 миллиона евро.

Этой ситуацией хочет воспользоваться «Дженоа», где возобновили интерес к Супряге на фоне провала с привлечением других нападающих.

Ожидается, что подвижки в потенциальном трансфере Супряги в Серию А могут произойти в начале следующей недели, хотя итальянские СМИ не учитывают факта выходных дней, приуроченных к 30-й годовщине Дня Независимости Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — SampNews24

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 17:16
    0
    Да или играть уже дали б, или в аренду, а если планов нет, то отдавайте и не морочьте
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 22.08.2021 17:06
    0
    UKRAINE FAN, 22.08.2021 16:49
    Решили уничтожить парня? сами не дают играть и не отпускают!
    Так хорошо играет , а ему не дают ... Луческу ему целый год доверял , а оно - пшик... Тёлку - и ту профукал .
    Ссылка
    catfelix
    online
    catfelix, 22.08.2021 16:59
    -2
    а вообще забавная ситуация, ещё в том сезоне дыркоботы орали продавайте своих донецкие, а на супряга самим нужен. хотя давали что-то вроде 8-10 млн, теперь дают 750 и они же орут "решили уничтонижть парня?"
    Ссылка
    catfelix
    online
    catfelix, 22.08.2021 16:53
    0
    Сампдория за 750 тысяч сейчас и возможно он ещё заиграет, или условная Десна/Заря и ничего, потому как у нас не платят за футболистов. До 14го года ещё соседям можно было сбагрить за норм деньги, но теперь эта лазейка закрыта.
    Ссылка
    catfelix
    online
    catfelix, 22.08.2021 16:51
    +1
    факт тот что это последний шанс продать его в Европу, ещё сезон на лавке или аренда в упл, и его уже никто даже в аренду из норм чемпионатов не возьмёт.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 22.08.2021 16:49
    0
    Решили уничтожить парня? сами не дают играть и не отпускают!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности