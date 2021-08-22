Молчание Суркиса. Сампдория не получила ответа от Динамо по Супряге

Форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой в Италии активно интересуются два клуба из одного города – «Сампдория» и «Дженоа».

По информации Sky Sport, руководство «Динамо» не дало никакого ответа на последнее предложение «Сампдории» по аренде Супряги за 750 тысяч евро и опции выкупа за 7,2 миллиона евро.

Этой ситуацией хочет воспользоваться «Дженоа», где возобновили интерес к Супряге на фоне провала с привлечением других нападающих.

Ожидается, что подвижки в потенциальном трансфере Супряги в Серию А могут произойти в начале следующей недели, хотя итальянские СМИ не учитывают факта выходных дней, приуроченных к 30-й годовщине Дня Независимости Украины.