Тренер Аталанты: «Мы не заслуживали победы»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от матча первого тура Серии А против «Торино» (победа 2:1):

«Мы не заслуживали победы. Очень приятно выиграть на последних секундах, но игрокам еще нужно набрать оптимальную форму, и в целом команда должна прибавить.

Сегодня нам реально повезло, матч был тяжелым. Мы сыграли ниже своих возможностей, а игроки «Торино» то и дело были шустрее на подборе.

Мы были недостаточно хороши даже в плане физики – нас слишком легко оттирали от мяча».