Тренер Аталанты: «Мы не заслуживали победы»

Джан Пьеро Гасперини – о матче против «Торино»

  • 22.08.2021 12:46
  • 251 просмотр
  • 0 комментариев
Тренер Аталанты: «Мы не заслуживали победы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от матча первого тура Серии А против «Торино» (победа 2:1):

«Мы не заслуживали победы. Очень приятно выиграть на последних секундах, но игрокам еще нужно набрать оптимальную форму, и в целом команда должна прибавить.

Сегодня нам реально повезло, матч был тяжелым. Мы сыграли ниже своих возможностей, а игроки «Торино» то и дело были шустрее на подборе.

Мы были недостаточно хороши даже в плане физики – нас слишком легко оттирали от мяча».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности