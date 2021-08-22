В поединке 2-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» дома сыграл вничью с ливерпульским «Эвертоном» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лидс» — «Эвертон» — 2:2
Голы: Клих, 41, Рафинья, 73 — Калверт-Льюин, 30, Грей, 50
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Лидс).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Демарай Грэй (Эвертон).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Клих (Лидс).
|30'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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Источник — YouTube
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