2-й тур
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл
21.08.2021, FT

АПЛ. Манчестер Сити забил 5 мячей Норвичу, Зинченко остался в резерве

В другом матче игрового дня «Астон Вилла» одержала победу над «Ньюкаслом»

  • 21.08.2021 19:00
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  • 1 комментарий
АПЛ. Манчестер Сити забил 5 мячей Норвичу, Зинченко остался в резерве
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Англии состоялись матчи 2-го тура национального чемпионата.

«Манчестер Сити» забил 5 мячей «Норвичу» (5:0). Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко остался в резерве.

В другом матче игрового дня «Астон Вилла» одержала победу над «Ньюкаслом» (2:0).

АПЛ. 2-й тур

Манчестер Сити – Норвич – 5:0

Голы: Крул, 7 (автогол), Грилиш, 22, Ляпорт, 64, Стерлинг, 71, Марез, 84.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Марез, 75), Габриэл Жезус, Торрес (Стерлинг, 61).

Норвич: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Ааронс, Рупп (Маклин, 46), Ле Мелу, Кантуэлл, Гилмор, Пукки (Саджент, 77), Рашица.

Предупреждение: Гюндоган, 39.

Судья: Скотт (Англия).

21 августа. Манчестер. Стадион «Этихад».

Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед – 2:0

Голы: Ингс, 45+4, Эль-Гази, 62

Лидс – Эвертон – 2:2

Голы: Клих, 41, Рафинья, 73 – Калверт-Льюин, 30, Грей, 50.

Кристал Пэлас – Брентфорд – 0:0

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    newkyiv
    newkyiv, 21.08.2021 19:21
    0
    Первый канарейки себе сами забили, второй отскочил от Грилиша, и тот только наблюдал за типа голом. Остальные - рабочие.)
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