АПЛ. Манчестер Сити забил 5 мячей Норвичу, Зинченко остался в резерве

В Англии состоялись матчи 2-го тура национального чемпионата.
«Манчестер Сити» забил 5 мячей «Норвичу» (5:0). Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко остался в резерве.
В другом матче игрового дня «Астон Вилла» одержала победу над «Ньюкаслом» (2:0).
АПЛ. 2-й тур
Манчестер Сити – Норвич – 5:0
Голы: Крул, 7 (автогол), Грилиш, 22, Ляпорт, 64, Стерлинг, 71, Марез, 84.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Марез, 75), Габриэл Жезус, Торрес (Стерлинг, 61).
Норвич: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Ааронс, Рупп (Маклин, 46), Ле Мелу, Кантуэлл, Гилмор, Пукки (Саджент, 77), Рашица.
Предупреждение: Гюндоган, 39.
Судья: Скотт (Англия).
21 августа. Манчестер. Стадион «Этихад».
Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед – 2:0
Голы: Ингс, 45+4, Эль-Гази, 62
Лидс – Эвертон – 2:2
Голы: Клих, 41, Рафинья, 73 – Калверт-Льюин, 30, Грей, 50.
Кристал Пэлас – Брентфорд – 0:0
Источник — Sport.ua
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