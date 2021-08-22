В поединке 1-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома разгромил «Дженоа» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Интер» — «Дженоа» — 4:0
Голы: Шкриньяр, 6, Хакан Чалханоглу, 14, Видаль, 74, Джеко, 87
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Артуро Видаль (Интер Милан).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Интер Милан).
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Источник — YouTube
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