1-й тур
Эллас Верона
2 : 3
Сассуоло
21.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия A стартовала. Интер начал защиту титула с разгрома Дженоа

«Сассуоло» на выезде переиграл «Верону» в результативном матче

  • 21.08.2021 21:47
  • 415 просмотров
  • 0 комментариев
Серия A стартовала. Интер начал защиту титула с разгрома Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа стартовала Серия A, самый поздний из турниров большой пятерки.

«Интер» начал защиту титула с разгрома «Дженоа» (4:0). «Сассуоло» на выезде переиграл «Верону» в результативном матче (3:2). В этой игре был удален Мигел Велозу, бывший игрок киевского «Динамо».

Серия А. 1-й тур

«Интер»  «Дженоа»  4:0

Голы: Шкриньяр, 6, Хакан Чалханоглу, 14, Видаль, 74, Джеко, 87.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дюмфрис, 84), Брозович, Хакан Чалханоглу (Весино, 77), Барелла (Сатриано, 77), Сенси (Видаль, 68), Джеко, Перишич (Димарко, 69).

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Бираски (Сабелли, 46), Ванхейсден, Камбьясо (Серпе, 46), Бадель, Стураро (Мелегони, 71), Эрнани (Бьянки, 46), Ровелла, Пандев, Каллон (Фавилли, 55).

Предупреждения: Кришито, 2. Стураро, 66. Весино, 78.

Судья: Мариани (Италия).

21 августа. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Верона» – «Сассуоло» – 2:3

Голы: Дзакканьи, 71 (пен), 90 – Распадори, 32, Джуричич, 51,Траоре, 77.

«Верона»: Пандур, Гюнтер, Чеккерини (Тамез, 55), Давидович, Казале (Маньяни, 73), Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи, Барак (Илич, 72), Хонгла (Ди Кармине, 55), Калинич (Канчелльери, 46).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Каан Айхан, 90+1), Толян, Рожериу, Феррари, Джуричич (Маньянелли, 84), Лопес, Фраттези (Дефрель, 84), Капуто (Скамакка, 90+1), Бога, Распадори (Траоре, 67).

Предупреждения: Лопес, 23. Мигел Велозу, 35. Ди Кармине, 74. Джуричич, 79.

Удаление: Мигел Велозу, 45+1.

Судья: Вольпи (Италия).

21 августа. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности