Серия A стартовала. Интер начал защиту титула с разгрома Дженоа

21 августа стартовала Серия A, самый поздний из турниров большой пятерки.
«Интер» начал защиту титула с разгрома «Дженоа» (4:0). «Сассуоло» на выезде переиграл «Верону» в результативном матче (3:2). В этой игре был удален Мигел Велозу, бывший игрок киевского «Динамо».
Серия А. 1-й тур
«Интер» – «Дженоа» – 4:0
Голы: Шкриньяр, 6, Хакан Чалханоглу, 14, Видаль, 74, Джеко, 87.
«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дюмфрис, 84), Брозович, Хакан Чалханоглу (Весино, 77), Барелла (Сатриано, 77), Сенси (Видаль, 68), Джеко, Перишич (Димарко, 69).
«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Бираски (Сабелли, 46), Ванхейсден, Камбьясо (Серпе, 46), Бадель, Стураро (Мелегони, 71), Эрнани (Бьянки, 46), Ровелла, Пандев, Каллон (Фавилли, 55).
Предупреждения: Кришито, 2. Стураро, 66. Весино, 78.
Судья: Мариани (Италия).
21 августа. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
«Верона» – «Сассуоло» – 2:3
Голы: Дзакканьи, 71 (пен), 90 – Распадори, 32, Джуричич, 51,Траоре, 77.
«Верона»: Пандур, Гюнтер, Чеккерини (Тамез, 55), Давидович, Казале (Маньяни, 73), Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи, Барак (Илич, 72), Хонгла (Ди Кармине, 55), Калинич (Канчелльери, 46).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Каан Айхан, 90+1), Толян, Рожериу, Феррари, Джуричич (Маньянелли, 84), Лопес, Фраттези (Дефрель, 84), Капуто (Скамакка, 90+1), Бога, Распадори (Траоре, 67).
Предупреждения: Лопес, 23. Мигел Велозу, 35. Ди Кармине, 74. Джуричич, 79.
Удаление: Мигел Велозу, 45+1.
Судья: Вольпи (Италия).
21 августа. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
Источник — Sport.ua
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