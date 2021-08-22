В поединке 2-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дома разгромил «Норвич» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Манчестер Сити» — «Норвич» — 5:0
Голы: Крул, 7, автогол, Грилиш, 22, Ляпорт, 64, Стерлинг, 71, Марез, 84
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Ман Сити).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Ман Сити).
|7'
|ГОЛ ! Автогол забил Грант Хэнли (Ман Сити).
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Источник — YouTube
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