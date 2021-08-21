Манчестер Сити - Норвич. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч АПЛ

  • 21.08.2021 07:56
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Манчестер Сити - Норвич. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 2-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» – «Норвич».

«Манчестер Сити» стартовал в новом сезоне с двух поражений. Сначала «горожане» в матче за Суперкубок Англии проиграли «Лестеру» (0:1), а затем также со счетом 0:1 уступили «Тоттенхэму». «Норвич», который повысился в классе, уступил в первом туре на своем поле «Ливерпулю» со счетом 0:3.

В своей истории 70 раз играли между собой эти соперники. 37 раз выиграл «Ман Сити», 10 раз праздновал победу «Норвич» и еще 23 встречи завершились вничью. В сезоне 2019/2020 соперники играли в рамках АПЛ и тогда «канарейки» дома победили 3:2, а в Манчестере победили «горожане» 5:0.

«Думаю, в этой паре «Ман Сити» - очевидный фаворит и здесь будет зафиксирована разгромная победа «горожан» в начале сезона», - сказал Бартулович.

Матч «Ман Сити» – «Норвич» состоится 21 августа. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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