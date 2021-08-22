WTA Цинциннати. Стали известны финалистки турнира

На турнире WTA 1000 в Цинциннати состоялись матчи 1/2 финала.
Первая ракетка мира Эшли Барти в двух сетах разобралась с немкой Анжелик Кербер.
Второй финалисткой стала швейцарка Жиль Тайхманн, которая в 1/8 финала одолела японку Наоми Осаку. Таухманн понадобилось два сета для того, чтобы оставить за бортом турнира четвертую ракетку мира Каролину Плишкову.
Цинциннати. Пары 1/2 финала
Эшли Барти [1] – Анжелик Кербер – 6:2, 7:5
Каролина Плишкова [4] – Жиль Тайхманн – 2:6, 4:6
Цинциннати. Финал.
Эшли Барти [1] – Жиль Тайхманн.
Источник — Sport.ua
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