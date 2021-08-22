WTA Цинциннати. Стали известны финалистки турнира

В решающем матче сыграют Барти и Тайхманн

  • 22.08.2021 01:34
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WTA Цинциннати. Стали известны финалистки турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine

На турнире WTA 1000 в Цинциннати состоялись матчи 1/2 финала.
 
Первая ракетка мира Эшли Барти в двух сетах разобралась с немкой Анжелик Кербер.
 
Второй финалисткой стала швейцарка Жиль Тайхманн, которая в 1/8 финала одолела японку Наоми Осаку. Таухманн понадобилось два сета для того, чтобы оставить за бортом турнира четвертую ракетку мира Каролину Плишкову.

Цинциннати. Пары 1/2 финала

 

 Эшли Барти [1] –  Анжелик Кербер – 6:2, 7:5
 Каролина Плишкова [4] –  Жиль Тайхманн – 2:6, 4:6

Цинциннати. Финал.

 Эшли Барти [1] –  Жиль Тайхманн.

 

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Источник — Sport.ua

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