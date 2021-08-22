WTA Цинциннати. Стали известны финалистки турнира

На турнире WTA 1000 в Цинциннати состоялись матчи 1/2 финала.



Первая ракетка мира Эшли Барти в двух сетах разобралась с немкой Анжелик Кербер.



Второй финалисткой стала швейцарка Жиль Тайхманн, которая в 1/8 финала одолела японку Наоми Осаку. Таухманн понадобилось два сета для того, чтобы оставить за бортом турнира четвертую ракетку мира Каролину Плишкову.

Цинциннати. Пары 1/2 финала

Эшли Барти [1] – Анжелик Кербер – 6:2, 7:5

Каролина Плишкова [4] – Жиль Тайхманн – 2:6, 4:6

Цинциннати. Финал.

Эшли Барти [1] – Жиль Тайхманн.