В воскресенье, 22-го августа, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, арбитр Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 21:30.

«Динамо» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Десна», за которой можно следить здесь.