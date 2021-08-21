В воскресенье, 22-го августа, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, арбитр Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 21:30.
«Динамо» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Десна», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.