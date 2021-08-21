В воскресенье, 22-го августа, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» будет принимать луганскую «Зарю».
Игра пройдет в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко и судить ее будет арбитр из Одессы Дмитий Бондаренко. Начало встречи в 17:00.
«Мариуполь» - «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» - «Заря», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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