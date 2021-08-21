В воскресенье, 22-го августа, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» будет принимать луганскую «Зарю».

Игра пройдет в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко и судить ее будет арбитр из Одессы Дмитий Бондаренко. Начало встречи в 17:00.

«Мариуполь» - «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» - «Заря», за которой можно следить здесь.