21 августа состоится матч 5-го тура УПЛ, в котором сыграют «Днепр-1» и «Рух». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «УНИАН» и на YouTube.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Днепр-1 – Рух. Йовичевич определил основу. Стартовые составы команд
Днепр-1: Кожокару, Лучкевич, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Игнатенко, Когут, Гуцуляк, Назаренко, Довбик.
Запас: Юрчук, Логинов, Чуже, Билл, Ярмолюк, Русин, Батагов, Паст.
Рух: Панькив, Карасюк, Мысык, Федорчук, Климчук, Билый, Бойчук, Дидык, Борячук, Роман, Ориховский.
Запас: Бандура, Альваренга, Рунич, Кухарук, Кузык, Притула, Лях, Сыч, Мартынюк.
Источник — Sport.ua
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