Днепр-1 – Рух. Йовичевич определил основу. Стартовые составы команд

21 августа в 19:30 состоится матч 5-го тура УПЛ

  • 21.08.2021 19:17
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Днепр-1 – Рух. Йовичевич определил основу. Стартовые составы команд
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

21 августа состоится матч 5-го тура УПЛ, в котором сыграют «Днепр-1» и «Рух». Начало встречи – в 19:30.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «УНИАН» и на YouTube.

Днепр-1 – Рух. Йовичевич определил основу. Стартовые составы команд

Днепр-1: Кожокару, Лучкевич, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Игнатенко, Когут, Гуцуляк, Назаренко, Довбик.

Запас: Юрчук, Логинов, Чуже, Билл, Ярмолюк, Русин, Батагов, Паст.

Рух: Панькив, Карасюк, Мысык, Федорчук, Климчук, Билый, Бойчук, Дидык, Борячук, Роман, Ориховский.

Запас: Бандура, Альваренга, Рунич, Кухарук, Кузык, Притула, Лях, Сыч, Мартынюк.

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Источник — Sport.ua

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