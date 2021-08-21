Черноморец – Шахтер. Де Дзерби выставил 9 украинцев. Стартовые составы

21 августа состоится матч 5-го тура УПЛ, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Черноморец – Шахтер. Кого выставил Де Дзерби? Стартовые составы команд
Черноморец: Кучерук, Кузык, Дубко, Кадири, Путря, Михайленко, Вачиберадзе, Билошевский, Брагару, Авагимян, Бугай.
Запас: Варакута, Тлумак, Скорко, Кравченко, Исаенко, Ванат, Мащенко, Сухоручко.
Шахтер: Пятов, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Судаков, Мудрик, Сикан.
Запас: Шевченко, Додо, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Соломон, Траоре, Корниенко.
Источник — Sport.ua
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