Черноморец – Шахтер. Де Дзерби выставил 9 украинцев. Стартовые составы

21 августа в 19:30 пройдет матч 5-го тура УПЛ

  • 21.08.2021 19:10
  • 2019 просмотров
  • 5 комментариев
Черноморец – Шахтер. Де Дзерби выставил 9 украинцев. Стартовые составы
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

21 августа состоится матч 5-го тура УПЛ, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер». Начало встречи – в 19:30.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Черноморец – Шахтер. Кого выставил Де Дзерби? Стартовые составы команд

Черноморец: Кучерук, Кузык, Дубко, Кадири, Путря, Михайленко, Вачиберадзе, Билошевский, Брагару, Авагимян, Бугай.

Запас: Варакута, Тлумак, Скорко, Кравченко, Исаенко, Ванат, Мащенко, Сухоручко.

Шахтер: Пятов, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Судаков, Мудрик, Сикан.

Запас: Шевченко, Додо, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Соломон, Траоре, Корниенко.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    _-AK228
    online
    _-AK228, 21.08.2021 19:21
    -1
    catfelix, 21.08.2021 19:17
    смелый состав, Де Дзерби ссыкуном не назовёшь точно. у нас ни одного украинского тренера не найти который бы такой состав мог поставить.
    Та да
    Ссылка
    _-AK228
    online
    _-AK228, 21.08.2021 19:21
    -1
    И шо, ДД думает полнейшим дублем победить?! Ну посмотрим
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 21.08.2021 19:18
    -2
    Дубль Шахтера должно хватить на фарм
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 21.08.2021 19:18
    -2
    Нормальный катеначчевый состав. Пусть хозяева что то придумывают теперь.
    Ссылка
    catfelix
    online
    catfelix, 21.08.2021 19:17
    +3
    смелый состав, Де Дзерби ссыкуном не назовёшь точно. у нас ни одного украинского тренера не найти который бы такой состав мог поставить.
    Ссылка
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