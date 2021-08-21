Верес – Минай. Выйдет ли Селезнев? Названы стартовые составы команд

21 августа состоится матч 5-го тура УПЛ, в котором сыграют «Верес» и «Минай». Начало встречи – в 17:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Верес – Минай. Селезнев выйдет в основе. Названы стартовые составы команд
Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Кучеров, Е.Пасич, Гегедош, Г.Пасич, Сергийчук.
Запас: Кичак, Махнев, Клец, Петько, Панасенко, Дахновский, Тимофеенко, Гечев, Гук.
Минай: Кучер, Лиховидько, Кныш, Горин, Матич, Кулиев, Кобак, Селезнев, Хахлев, Петрусенко, Бакайоко.
Запас: Пеньков, Билоног, Коваленко, Векляк, Байдал, Месхи, Гончар, Ахмедзаде, Синегуб.
Источник — Sport.ua
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