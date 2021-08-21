Верес – Минай. Выйдет ли Селезнев? Названы стартовые составы команд

21 августа в 17:00 пройдет матч 5-го тура УПЛ

  • 21.08.2021 16:42
  • 471 просмотр
  • 1 комментарий
Верес – Минай. Выйдет ли Селезнев? Названы стартовые составы команд
© ФК Минай. Евгений Селезнев

21 августа состоится матч 5-го тура УПЛ, в котором сыграют «Верес» и «Минай». Начало встречи – в 17:00.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Верес – Минай. Селезнев выйдет в основе. Названы стартовые составы команд

Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Кучеров, Е.Пасич, Гегедош, Г.Пасич, Сергийчук.

Запас: Кичак, Махнев, Клец, Петько, Панасенко, Дахновский, Тимофеенко, Гечев, Гук.

Минай: Кучер, Лиховидько, Кныш, Горин, Матич, Кулиев, Кобак, Селезнев, Хахлев, Петрусенко, Бакайоко.

Запас: Пеньков, Билоног, Коваленко, Векляк, Байдал, Месхи, Гончар, Ахмедзаде, Синегуб.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alex73776
    online
    alex73776, 21.08.2021 17:03
    0
    как это,а вдруг пенальти а кормильца нет,пиши пропало весь рекорд!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности