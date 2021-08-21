Андрей ПЯТОВ: «При Шевченко в сборной появились новые правила и традиции»

Вратарь поблагодарил бывшего главного тренера украинской национальной команды за работу

  • 21.08.2021 14:10
  • 1505 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ПЯТОВ: «При Шевченко в сборной появились новые правила и традиции»
© Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поблагодарил бывшего главного тренера украинской национальной команды Андрея Шевченко за проделанную работу.

«5 лет назад, только услышав о назначении Андрея Шевченко, я сказал: «Сборная больше не будет прежней!»

Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали (все, как обещали).

Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья.

Николаевич, спасибо за все это», — написал Пятов.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. И.о. наставника национальной команды назначен 64-летний украинский специалист Александр Петраков.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    elcomendante
    online
    elcomendante, 21.08.2021 15:38
    0
    Если бы не Пятов, не поехала бы сборная на ЧЕ. Тянут такие мячи с важнейших матчах, что Ронулду последние волосы на мошонке вырывал от злости..
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    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 21.08.2021 14:26
    +2
    Пятов, кстати, очень много раз выручал в отборе на Евро-2020. Вратарь - это полкоманды. Шева его должен отдельно поблагодарить
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