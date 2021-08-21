Андрей ПЯТОВ: «При Шевченко в сборной появились новые правила и традиции»

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поблагодарил бывшего главного тренера украинской национальной команды Андрея Шевченко за проделанную работу.
«5 лет назад, только услышав о назначении Андрея Шевченко, я сказал: «Сборная больше не будет прежней!»
Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали (все, как обещали).
Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья.
Николаевич, спасибо за все это», — написал Пятов.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. И.о. наставника национальной команды назначен 64-летний украинский специалист Александр Петраков.
Источник — Instagram
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