Андрей ПЯТОВ: «При Шевченко в сборной появились новые правила и традиции»

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поблагодарил бывшего главного тренера украинской национальной команды Андрея Шевченко за проделанную работу.

«5 лет назад, только услышав о назначении Андрея Шевченко, я сказал: «Сборная больше не будет прежней!»

Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали (все, как обещали).

Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья.

Николаевич, спасибо за все это», — написал Пятов.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. И.о. наставника национальной команды назначен 64-летний украинский специалист Александр Петраков.