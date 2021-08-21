Виктор ГРАЧЕВ: «Голкипер выручил Ворсклу, отбив пенальти»

Экс-игрок «Шахтера» Виктор Грачев прокомментировал результат поединка 5-го тура УПЛ между «Ворсклой» и «Металлистом 1925» (2:0).

«Счет на табло соответствует тому, что происходило на футбольном поле. На 46-ой минуте матча все могло развернуться в другую сторону. Я имею в виду назначенный одиннадцатиметровый в ворота «Ворсклы». Голкипер выручил команду и отбил пенальти. Затем игра пошла по сценарию первого тайма — «Ворскла» много атаковала, а «Металлист 1925» пытался играть на контратаках», — считает Грачев.