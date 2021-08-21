Он обматерил Монзуль. КДК УАФ определил наказание для Пихаленка

Полузащитник был удален в матче 4-го тура УПЛ против «Десны»

  • 21.08.2021 05:20
  • 1206 просмотров
  • 0 комментариев
Он обматерил Монзуль. КДК УАФ определил наказание для Пихаленка
© СК Днепр-1

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать хавбека «Днепра-1» Александра Пихаленка на два матча.

Полузащитник был удален в матче 4-го тура УПЛ против «Десны» (1:2) за нецензурные высказывания в адрес судьи матча Катерины Монзуль.

Полузащитник, таким образом, пропустит встречи с «Рухом» и «Металлистом 1925». Он сможет выйти на поле уже после перерыва в чемпионате, который наступит из-за матчей сборных.

Пихаленок сыграл 3 матчах в текущем сезоне УПЛ и забил 1 гол. «Днепр-1» занимает 5-е место в таблице чемпионата Украины.

ВИДЕО. Удаление Пихаленка за нецензурные слова в адрес Монзуль

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности