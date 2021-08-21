Он обматерил Монзуль. КДК УАФ определил наказание для Пихаленка

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать хавбека «Днепра-1» Александра Пихаленка на два матча.

Полузащитник был удален в матче 4-го тура УПЛ против «Десны» (1:2) за нецензурные высказывания в адрес судьи матча Катерины Монзуль.

Полузащитник, таким образом, пропустит встречи с «Рухом» и «Металлистом 1925». Он сможет выйти на поле уже после перерыва в чемпионате, который наступит из-за матчей сборных.

Пихаленок сыграл 3 матчах в текущем сезоне УПЛ и забил 1 гол. «Днепр-1» занимает 5-е место в таблице чемпионата Украины.

ВИДЕО. Удаление Пихаленка за нецензурные слова в адрес Монзуль