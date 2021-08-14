ВИДЕО. Как хавбек Днепра-1 разозлил Монзуль и получил красную

Александр Пихаленок разозлил Катерину Монзуль

  • 14.08.2021 21:46
  • 6578 просмотров
  • 24 комментария
ВИДЕО. Как хавбек Днепра-1 разозлил Монзуль и получил красную
© uaf.ua

В матче «Десна» - «Днепр-1» хавбек гостей Александр Пихаленок сперва за разговоры с арбитром Катериной Монзуль получил желтую, а затем тут же и красную после того, как сказал рефери что-то нецензурное.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 14.08.2021 22:59
    0
    fedd1979, 14.08.2021 22:15
    Ви знаєте, "монзульське" суддівство ФІФА і УЄФА цілком влаштовує. А ось чи влаштовує ці поважні установи суддівство ще когось із України - риторичне питання. Щодо вказаної червоної - обидві футболіст отримав за матюки в бік судді. Чим це мало закінчитися? Закрий писок - і команди в рівних складах. Все.
    Просто зараз гендерна рівність. Якби Катя була чоловіком, то її й на кілометр не підпустили б судити чоловічий футбол. Бачив що вона наВАРює? Ну а те, що Пихальонок - ідіот ( підвів команду ), це безсумнівно. В єврокубках таке пробачається лише мегазіркам, і то не завжди.
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 14.08.2021 22:48
    0
    Мамка просто супер... дома, а в Европу - в ....
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 14.08.2021 22:46
    0
    Это очередной бардак))
    Ссылка
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 14.08.2021 22:43
    +3
    Ого, с таким темпом человек 6 в шахтере каждый матч не смогут доигрывать.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 14.08.2021 22:37
    -3
    Просто закоханий в кращого арбітра України-портрет Монзуль повинен висіти у кімнаті кожного українського судді.І не тільки футбольного
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.08.2021 22:36
    -4
    Катя как всегда шикарна и всё по делу.
    Ссылка
    newkyiv
    online
      newkyiv, 14.08.2021 22:30
    +2
    Дала бы ему пощёчину и пусть бы играл дальше.
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 14.08.2021 22:29
    -5
    Скоро футбол сам собі відкусить яйця. І, при всій повазі до жінок, це вже буде не ФУТБОЛ.
    Ссылка
    380689434366
      380689434366, 14.08.2021 22:23
    +2
    Суддя ,молодець, нефіг тріпати язиком, наступний раз подумає перш ніж посилати і т д. Треба вчити таких мудаків
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.08.2021 22:18
    +4
    Михаил Петрович Бильдер, 14.08.2021 22:07
    Может у кого и нет к Монзуль претензий. Просто она "играла" сегодня на с тороне Десны. Жаль, но судейка матч испортила. А ведь играли две приличные команды! Пока судейство в Украине будет на уровне монзульского - футбола,уровня Европы, нам не видать!
    Петрович, ты конкретные примеры приведи, а не " играла на стороне Десны ", а то только одни громкие фразы
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 14.08.2021 22:15
    +10
    Михаил Петрович Бильдер, 14.08.2021 22:07
    Может у кого и нет к Монзуль претензий. Просто она "играла" сегодня на с тороне Десны. Жаль, но судейка матч испортила. А ведь играли две приличные команды! Пока судейство в Украине будет на уровне монзульского - футбола,уровня Европы, нам не видать!
    Ви знаєте, "монзульське" суддівство ФІФА і УЄФА цілком влаштовує. А ось чи влаштовує ці поважні установи суддівство ще когось із України - риторичне питання. Щодо вказаної червоної - обидві футболіст отримав за матюки в бік судді. Чим це мало закінчитися? Закрий писок - і команди в рівних складах. Все.
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 14.08.2021 22:15
    -7
    Не, она сучка ещё та ))) защищают те кто не понимает женщин))) а так чё, технично мужика вывела из себя. Молодец)))
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 14.08.2021 22:13
    +1
    Хорошо, что Днепр-1 не колхоз, а то бы уже хозяин нервно говорил, что у них все разговаривают на языке матов и снимался с чемпионата.
    Ссылка
    Михаил Петрович Бильдер
    online
      Михаил Петрович Бильдер, 14.08.2021 22:07
    -6
    Может у кого и нет к Монзуль претензий. Просто она "играла" сегодня на с тороне Десны. Жаль, но судейка матч испортила. А ведь играли две приличные команды! Пока судейство в Украине будет на уровне монзульского - футбола,уровня Европы, нам не видать!
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 14.08.2021 22:05
    +6
    Молодец Монзуль!
    Ставить в стойло быковатую хамлоту нужно.
    А то "зірок" развелось как тараканов в Африке, а игроков нормальных мало...
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 14.08.2021 22:05
    -2
    Умница! Львица!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 14.08.2021 22:05
    +9
    Maxx, 14.08.2021 22:01
    Ты эпизод видел? клоун, или только ртом размахиваешь?
    А що там бачити? Якщо ідіот примудрився в одній фазі двічі Монзуль послати/обізвати, то хто він після цього? Ну натурально ідіот. Все правильно вона зробила
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 14.08.2021 22:04
    +7
    Наверное он ее нецензурно оскорбил, и если так - наказание заслуженное.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 14.08.2021 22:01
    +12
    Не розумію претензій до Монзуль. Отримав по заслугах - за довгий язик.
    Я на місці керівництва клубу ще й місячної платні позбавив би, щоб у майбутньому двічі подумав, перш ніж подібним чином підставляти команду.
    Ссылка
    Maxx
    online
      Maxx, 14.08.2021 22:01
    -11
    Михаил Степанов, 14.08.2021 22:00
    правильно! жестко надо, а то потом едут в Европу и руками размахивают от удивления, потому что дома к порядку не приучены!
    Ты эпизод видел? клоун, или только ртом размахиваешь?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности