ВИДЕО. Как хавбек Днепра-1 разозлил Монзуль и получил красную

В матче «Десна» - «Днепр-1» хавбек гостей Александр Пихаленок сперва за разговоры с арбитром Катериной Монзуль получил желтую, а затем тут же и красную после того, как сказал рефери что-то нецензурное.
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Источник — Sport.ua
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Ставить в стойло быковатую хамлоту нужно.
А то "зірок" развелось как тараканов в Африке, а игроков нормальных мало...
Я на місці керівництва клубу ще й місячної платні позбавив би, щоб у майбутньому двічі подумав, перш ніж подібним чином підставляти команду.
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