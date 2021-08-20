В субботу 21 августа пройдет матч 5-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить ее будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало встречи в 19:30.

«Черноморец» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.

