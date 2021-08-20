Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец - Шахтер

В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 5-го тура украинской Премьер-Лиги

  • 20.08.2021 19:35
  • 90 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец - Шахтер
© ФК Шахтер

В субботу 21 августа пройдет матч 5-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить ее будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало встречи в 19:30.

«Черноморец» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.  
 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 19:45
    0
    Только Шахтёр — только победа!
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