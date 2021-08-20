Реал собирает деньги на звезду. Но Лунина не продадут

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в клубе новую суперзвезду – Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда. При этом мадридский клуб пока что не может позволить себе подписать их.

Для того, чтобы подписать кого-то из пары Мбаппе/Холанд, «Реалу» необходимо продать несколько игроков. Первый шаг уже сделан – Мартин Эдегор продан в «Арсенал».

Руководство «Реала» сформировало список игроков, которыми готово пожертвовать для того, чтобы собрать необходимую сумму. Однако украинский голкипер в этот список не вошел – его, как и ряд других молодых исполнителей, клуб продавать не намерен.

Ранее «Реал» продлил контракт с конкурентом Лунина, Тибо Куртуа.