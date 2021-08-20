Реал собирает деньги на звезду. Но Лунина не продадут

Украинский голкипер – в списке неприкасаемых

  • 20.08.2021 17:44
  • 642 просмотра
  • 1 комментарий
Реал собирает деньги на звезду. Но Лунина не продадут
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в клубе новую суперзвезду – Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда. При этом мадридский клуб пока что не может позволить себе подписать их.

Для того, чтобы подписать кого-то из пары Мбаппе/Холанд, «Реалу» необходимо продать несколько игроков. Первый шаг уже сделан – Мартин Эдегор продан в «Арсенал».

Руководство «Реала» сформировало список игроков, которыми готово пожертвовать для того, чтобы собрать необходимую сумму. Однако украинский голкипер в этот список не вошел – его, как и ряд других молодых исполнителей, клуб продавать не намерен.

Ранее «Реал» продлил контракт с конкурентом Лунина, Тибо Куртуа.

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Источник — Marca

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 17:51
    0
    Смысл им его продавать, дадут копейки ж, а так воротник нормальный второй
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